Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой с главой Болгарии Руменом Радевым и его супругой Десиславой Радевой состоялась в пятницу.

Как сообщается на официальном сайте президента АР, на встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной и энергетической сферах. Была выражена уверенность в том, что визит президента Болгарии в Азербайджан будет способствовать большему развитию двусторонних отношений. Было подчеркнуто наличие хорошего потенциала для расширения связей между двумя странами.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.