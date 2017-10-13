Как сообщалось, 11 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы были выдвинуты на обсуждение два доклада в связи с Азербайджаном, и после внесения дополнений и изменений по обоим докладам были приняты резолюции.

Как передает Qafqazinfo, среди проголосовавших за доклад, критикующий Азербайджан, подготовленный докладчиками ПАСЕ по Азербайджану Стефаном Шеннаком и Сезарем Предой, оказались и турецкие депутаты от партии CHP Дениз Байкал, Гюльсун Бильгяхан и Ильхан Кесичи.

Отметим, что за доклад проголосовали 117 человек, против — 18.