Почему страсбургский суд не смог доказать дачу взятки сотрудником Bombardier Евгением Павловым азербайджанским чиновникам?

Шведская прокуратура не смогла доказать вину сотрудника Bombardier Евгения Павлова о даче взяток азербайджанским чиновникам. Дело об одном из крупнейших случаев коррупции в Швеции закрылось.

На начавшемся 29 августа судебном процессе над Павловым прокуратура Швеции постаралась доказать, что он дал взятку азербайджанскому чиновнику с целью добиться для компании контракта на $340 млн. Шведские следователи сообщили, что получили доказательства в виде электронных писем компании.

Как передает Associated Press, в результате суд не смог доказать вину Павлова, и дело было закрыто.

Причиной расследования стал заключенный в 2013 году контракт Bombardier на модернизацию систем сигнализации на железной дороге Баку-Бейюк Кесик. Когда подписывался контракт, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» были в составе Минтранса, и структурой руководил Ариф Аскеров.

Павлова и нескольких топ менеджеров Bombardier обвиняли в коррупционной схеме с азербайджанскими чиновниками. Однако Павлов с самого начала все отрицал.

Расследование проводили сначала шведский телеканал SVT, агентство ТТ и «Radio Canada», а также репортеры OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности). Журналисты выявили, что согласно заключенному Bombardier соглашению с ЗАО «Азербайджанские железные дороги», 46 единиц сигнализационного оборудования отправились напрямую в Азербайджан, однако деньги были переведены на зарегистрированную в Лондоне компанию, у которой нет ни адреса, ни телефона.

Согласно договору, поставка оборудования производилась по двум разным контрактам. По первому контракту оборудование EBI Lock 950 продали за 126 миллионов крон лондонской компании Multiserv Overseas, которая в дальнейшем перепродала это же оборудование Азербайджану в 5,5 раз дороже, то есть за 695 миллионов крон или 104 млн. долларов по тогдашнему курсу.

По версии шведской прокуратуры, азербайджанские чиновники получили откаты от Bombardier за согласование сделки на поставку железнодорожной сигнализации. Правоохранительные органы обращают внимание на то, что в 2013 году в тендере на эту сделку участвовали и другие компании, которые предлагали более низкие цены, однако контракт был подписан с Bombardier.

Согласно договору, в модернизации сигнализационных систем азербайджанских железных дорог напрямую принимала участие российская дочка Bombardier Transportation. 36% акций этой компании владеют Российские железные дороги. Компания произвела установку сигнализационного оборудования.

Компания Multiserv Overseas, которая купила сигнализационное оборудование у Bombardier и перепродала Азербайджану, была создана совместно с сыном бывшего главы Российских железных дорог Владимира Якунина. Еще до суда издание The Globe and Mail писало, что в коррупционной сделке проходит имя Якунина, который приближен к президенту России Владимиру Путину. Его имя часто упоминалось в этом коррупционном скандале. На одном из последних судебных заседаний выяснилось, что Якунин играл ключевую роль в коррупционной сделке, в которой проходит и имя Зии Мамедова. Имя Якунина было в служебной книжке Павлова. Судя по написанному в книжке, Якунин играл важную роль в подписанном в 2013 году контракте Bombardier о модернизации сигнализационных систем на железной дороге Баку-Бейюк Кесик. У возглавлявшего около 10 лет российский железнодорожный сектор Владимира Якунина всегда были хорошие отношения с бывшим министром транспорта Азербайджана Зией Мамедовым. Хотя Якунин был отправлен в отставку в августе 2015 года, в настоящее время он занимается бизнесом в Европе. Как сообщает Forbes, его состояние составляет 1,9 миллиардов долларов. Если бы в суде обвинения были доказаны, имя Якунина было бы включено в Канаде в санкционный список. Это было бы большим ударом для Якунина. Безусловно, в закрытии уголовного дела серьезную роль сыграл Якунин и его окружение. Спасший себя Якунин также «очистил» и имя Зии Мамедова.

Согласно информации, после решения страсбургского суда бывший министр вернулся из Уджара в Баку. Это судебное дело очень беспокоило Зию Мамедова, интересно, какие действия он предпримет дальше.