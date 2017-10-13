«Во время выступления на суде бывшего сотрудника ликвидированного министерства нацбезопасности, генерала Акифа Човдарова и других лиц гособвинитель отметил, что причинение потерпевшим морального ущерба не было доказано».

Как сообщает Report, об этом заявил адвокат бывшего сотрудника МНБ Салима Мамедова Джавид Рзазаде.

Он отметил, что в своем выступлении прокурор попросил не удовлетворять гражданские иски в связи с этим.

Отметим, что по делу 16 человек были признаны потерпевшими.

Напомним, что в своем выступлении гособвинитель потребовал для А. Човдарова 15 лет тюрьмы с лишением его воинских и почетных званий, для С. Мамедова — 12 лет, О. Османова — 9 лет и А. Алиева — 9 лет заключения. Гособвинитель также потребовал лишить воинских и почетных званий С. Мамедова, О. Османова и А. Алиева.

Прокурор потребовал удовлетворить представленный Службой госбезопасности гражданский иск, предоставить на усмотрение суда вопрос касательно указанного в гражданском иске пострадавших материального ущерба и не удовлетворить возмещение морального ущерба.