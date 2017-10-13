Преступление совершено в поселке Новханы баглары вечером 12 октября. В собственном доме убит сын бизнесмена Мохтати Сааман Неймет оглу, 1994 года рождения. Убийца задушил жертву предположительно подушкой. Никаких других следов насильственной смерти на теле убитого не обнаружено. Камера наблюдения, установленная в доме иранца, засняла, как в жилище проникли четверо в масках. Есть информация о том, что преступники похитили из дома 50 тысяч манатов.

По некоторым данным, семья Мохтати часто приезжает в дачный дом. В этом красивом большом доме всегда было много гостей и, по словам соседей, здесь периодически проводились съемки клипов и различных передач. Говорят, что там даже снимали сериал. В злополучный день студент якобы поссорился с отцом и приехал в Новханы, где вечером стал жертвой убийства.

В настоящее время оперативники заняты выявлением лиц, причастных к убийству. По предварительным данным, правоохранители уже напали на след подозреваемых.

По факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.