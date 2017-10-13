Президенты Азербайджана и Болгарии Ильхам Алиев и Румен Радев провели в пятницу в Баку встречу в расширенном составе, сообщает официальный сайт главы государства.
Президенты Азербайджана и Болгарии Ильхам Алиев и Румен Радев провели в пятницу в Баку встречу в расширенном составе, сообщает официальный сайт главы государства.
Дата: 2017/10/13 11:35
Раздел: Азербайджан
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