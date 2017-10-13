Союзник Армении по ОДКБ и ЕАЭС – Белоруссия, – которая в начале этого года экстрадировала в Баку посетившего незаконно оккупированные территории Азербайджана блогера Александра Лапшина, углубляет сотрудничество с Баку в военной сфере. Об этом, как передает Minval.az, пишет армянский Первый Информационный.

Издание задается вопросом: Какие виды вооружения, какую технику продает Белоруссия Азербайджану? Вообще какой интерес представляет Беларусь для Баку в военном плане, или какое вооружение продает Беларусь, которое азербайджанцы не могут купить у своего основного поставщика – России?

Затрагивая эту тему заместитель директора Института политического и военного анализа, военный эксперт Александр Храмчихин сообщил, что «по сведениям из доступных источников, до сих пор Азербайджан у Белоруссии закупал в основном использованные танки и средства ПРО».

«По сути, все это можно закупить и у России, просто вопрос в том, что Азербайджан хочет диверсифицировать поставщиков вооружения, чтобы не быть в сильной зависимости от одного поставщика», – прокомментировал Храмчихин.

Эксперт также не исключает, что Беларусь, возможно, предлагает более низкие цены, поэтому некоторые виды вооружения Азербайджан закупает у белорусской стороны.

Не противоречат ли союзническому духу стран-членов ОДКБ и ЕАЭС поставки Белоруссией вооружения Азербайджану, воюющему против Армении? Отвечая на этот вопрос, Храмчихин заявил: «Возможно, и противоречит, это очень сложный вопрос. Просто Беларусь продает оружие тому, кто больше платит. Я не вижу в этом никакого политического подтекста. Это сотрудничество преследует исключительно коммерческие цели. Если Армения платила бы больше, Беларусь продала бы оружие и Армении».

Что касается военно-промышленного потенциала Беларуси, военный эксперт Александр Храмчихин считает, что в качестве конечной продукции Беларусь производит не оружие, а различные системы, и в первую очередь электронику, и благодаря имеющимся возможностям белорусы просто модернизируют советскую технику. «Они не производят новую технику, а модернизируют то, что уже существует, и именно это модифицированное вооружение и продают».

По данным регистра обычных вооружений ООН, в 2004-2012 гг. Белоруссия поставила Азербайджану вооружение на сумму 167 млн. долларов США, в частности, 153 единицы танков, 120 единиц артсистем – гаубицы 122 мм Д-30, самонаводящиеся гаубицы «Пион» (12 единиц), БТР-70 (60 единиц), а также 11 единиц самолетов Су-25. Также азербайджанцы закупили у белорусов зенитно-ракетные комплексы «БУК-МБ».

Александр Храмчихин также заявил, что он абсолютно не исключает продажу белорусского «Полонезова» Азербайджану.

«Я ничего не исключаю, потому что, как сказал ранее, Беларусь нуждается в деньгах, и если Азербайджан выразит желание купить, то Беларусь продаст. Что же касается вопроса, можем ли мы считать эти системы ответом «Искандерам», то в некотором смысле – да. «Полонез» на самом деле является китайской системой. Это системы реактивного залпового огня с самой большой в мире дальностью стрельбы. Конечно, «Полонез» бьет не так далеко, как ракеты «Искандер», но он может быть сравнен с «Искандером»», – отметил Храмчмхин.

Система «Полонез» была произведена силами военно-промышленного комплекса Белоруссии. Впервые она прошла испытания в июне 2016 года, после чего эти системы поступили в распоряжение белорусских вооруженных сил.