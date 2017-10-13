Антиазербайджанские по своей сути инициативы Кремля, Смоленской площади, Минобороны РФ вкупе формируют ударный потенциал, направленный на нейтрализацию возможностей азербайджанского государства перед лицом армянской агрессии.

Многосерийная армянская драма с элементами трагедии и с обильным воем, самобичеванием, плачем на почве российских оружейных поставок Азербайджану, приткнулась к развязке. Она в некотором роде неожиданная.

Обычно низы, добиваясь расположения верхов, идут на экстраординарные шаги, чтобы улучшить шаткое положение. Но тут произошло обратное. Сюзерен решил сменить гнев вассала на милость при помощи щедрого подарка.

Итак, Москва предоставит Еревану кредит в 100 млн. долларов для приобретения современных вооружений и техники. Он рассчитан на 20 лет, 5 из которых будут льготными под 3% годовых. Правительство Армении софинансирует его в размере 10% в виде аванса.

В общем, случай из серии, когда хвост виляет собакой. Говорят же, если хвост умный, он вполне может повилять собакой. Но тут есть нюансы, и о них стоит потолковать.

Итак, об уме хвоста. Плаксивость – черта не характерная для политических бдений. Тем не менее, армянская традиция наряду с террором, ложью и нахрапистостью где надо, активно применяет этот сегмент ради достижения целей.

Но известно, что Москва слезам не верит. Однако ж нет правил без исключений. Москва не только поверила, но и пошла на поводу, приняв рискованное решение.

Возможно, в российских верхах всерьез озаботились не столько ростом антироссийских настроений в убогой республике, сколько фронтальными телодвижениями Запада. Последний мощным нажимом на Ереван не перестает будоражить сознание Москвы.

С одной стороны, Вашингтон строит эшелонированные дипломатические баррикады в Ереване, расширяя зону прослушки и наблюдений по всему периметру стратегического пространства. Не секрет, что Южный Кавказ в своем роде регион-ключ, откуда рукой подать до сердца Азии, Африки и до Европы, разумеется.

С другой, Китай увеличивает присутствие в Армении, как в стране, где ей особо ничего и не нужно, но где важно физически быть. Пекин далек от Армении, но достаточно силен, чтобы быть в стороне. К тому же, его эпохальный проект «Один пояс, один путь» подразумевает вовлечение в орбиту как можно большее число стран, и даже дохлой Армении тут есть место.

Наконец, Брюссель, назойливо продолжая прессинг на ахиллесову социальную пяту Еревана, не перестает навязывать ему ассоциированное соглашение о партнерстве. Понимая насколько важно предпринять нужный шаг в нужный момент, Москва идет на всеобъемлющий шаг, чтобы не только разом покончить с надоедливым нытьем вассала, но и надежно пристегнуть прирученного брата меньшого к себе. Так что, оружейный жест – своеобразный сигнал объединенному Западу, чтобы не раскатывал губу.

В Ереване новость вызвала воодушевление. Верхушке, наконец-то, выдался сильный аргумент, чтобы обезоружить не только прозападную оппозицию, но и общественность, у которой накопилось много вопросов к власти, нет, не по проблеме недоедания и социальных дыр, а по мотивам апрельского (2016) провала, который и по сей день вызывает дрожь и беспокойство.

Ну а теперь о настрое субстанции, которой виляет хвост. Бесспорно, Москва не может себе позволить пренебрегать ситуацией на Южном Кавказе, который, будучи регионом турбулентным, примыкает к не менее беспокойному средне-восточному поясу. Там Вашингтон продолжает заваривать одну перченную кашу за другой. Дабы находиться во всеоружии и застолбить за собой военно-технические преференции, Россия идет на создание объединенной группировки войск с Арменией и на усиление ударного потенциала 102-ой базы.

Российский потенциал в Ереване рассматривают в качестве добра, которое не сегодня, завтра перепадет в армянские руки. Это иллюзия. Он мог бы перепасть, если бы не был суперсовременным и грозным. Новые виды оружия рассчитаны для серьезных столкновений на уровне грандов геополитики. В случае возобновления войны в Карабахе Еревану придется рассчитывать на свой потенциал. И теперь он заметно усилится.

И как же на это должен реагировать Баку? Неужели в Москве полагают на индифферентную оценку? Конечно же, нет.

Решение несет в себе ярко выраженный недружественный окрас для интересов Азербайджана. Скорее, этот шаг нарушит баланс между участниками карабахского конфликта, хотя российские военно-политические персоны исключают такое. В принципе даже если Ереван выйдет вперед, не беда. Баку его все равно обступит. Но не только в этом дело.

Москва, как сопредседатель МГ ОБСЕ, все больше дает оснований для выводов о нечестной игре и иррациональном посредничестве. Политические выпады определенных российских кругов плюс военные подарки агрессору накаляют обстановку в регионе не только во вред ожиданиям Баку, но и самой Москвы тоже. Тем не менее, реверансы в сторону Еревана учащаются, обретая тенденциозный характер, и они явно диссонируют с высокопарными заявлениями высших представителей России о приверженности к бескорыстной дружбе с Баку.

Антиазербайджанские по своей сути инициативы Кремля, Смоленской площади, Минобороны РФ вкупе формируют ударный потенциал, направленный на нейтрализацию возможностей азербайджанского государства перед лицом армянской агрессии. В таких условиях руки Баку развязываются, ибо сильный союзник вдохновляет агрессора на новые преступления.

Если последовательные враждебные шаги России призваны вовлечь Баку в ЕАЭС, то для реализации своего плана Москва выбрала абсолютно неприемлемый алгоритм, если не сказать непристойный.

Азербайджан не горит желанием быть в рядах организации, в которой состоит страна-агрессор. И Баку никогда не пойдет на условия, при которых решающее слово может быть за Арменией, бравирующей своим никому ненужным правом вето.

Расширение Евразийского экономического союза и интеграция в него всего Кавказа отвечает стратегическим ожиданиям Москвы. И если в Кремле считают, что такой ход мог бы помочь решению трудных политических вопросов, в том числе и карабахского конфликта, то это следовало доказывать не выделением 100-миллионной кредитной линии зарвавшемуся смутьяну региона, а разумным и взвешенным планом разблокирования кризиса.

Пока этим не пахнет. Видать, в Москве полагают, что при наличии силы ума не надо.

Тофик Аббасов, специально для Minval.az