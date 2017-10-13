Американский телеканал CNN заявил, что Россия «вмешалась» в дела США с помощью игры Pokemon Go.

По данным журналистского расследования CNN, в 2016 году Россия организовала конкурс по ловле покемонов в местах убийств афроамериканцев полицейскими. Журналисты пришли к выводу, что ответственность за это несет «прокремлевская» «Фабрика троллей».

Сотрудники канала не установили цель действий организации, но предполагают, что ей могло быть разжигание в стране межнациональной розни.

В июле прошлого года люди, связанные с кампанией афроамериканцев против произвола полиции «Не стреляйте в нас» (Don’t Shoot Us), объявили в социальной сети Facebook конкурс по Pokemon GO на местах убийств полицейскими чернокожих граждан США.

«Фабрика троллей» — организация, сотрудники которой пишут в социальных сетях комментарии в защиту действующей власти России и пропагандируют патриотические ценности.

Pokеmon Go — мобильная игра, которая приобрела большую популярность в 2016 году. Игроки должны определять местоположение виртуальных покемонов и «ловить» их.