Проблем с приобретением Турцией у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 не наблюдается.

Об этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Haber Turk, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Каких-либо проблем в отношении С-400 нет. На первой стадии совместное производство не предусмотрено. Надеемся, что оно начнется начиная со второй стадии», — подчеркнул он.

По словам Эрдогана, Турция «не думает завершать переговоры по С-400». «У нас также был разговор с [президентом РФ Владимиром] Путиным о С-500», — сказал турецкий лидер.

9 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может отказаться от покупки у Москвы ЗРС С-400, если не будет достигнуто соглашение об их совместном производстве.