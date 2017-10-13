Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 97 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Довех, Барекамаван, Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Ферехли, Мезем, Гызылгаджылы Газахского района, Алибейли, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Немирли, Шураабад, Баш Карвенд, Джевахирли, Абдинли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.