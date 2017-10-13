Азербайджанский ребенок по имени Абдулла, содержавшийся в детском доме в Ираке, доставлен в Баку.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, ребенок при сопровождении сотрудника посольства Азербайджанской Республики в Ираке накануне вечером прибыл в Баку.

«Идет процесс передачи его родственникам», -заявил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

«Посольство Азербайджанской Республики в Ираке держит под контролем вопрос и других наших соотечественников, находящихся в подобной ситуации, оказывает необходимую консульскую поддержку и в этой связи продолжает контакты с соответствующими государственными структурами Ирака», — заявил он, комментируя вопрос об остальных азербайджанских детях, которые по сообщениям СМИ, находятся в детском доме в Ираке.

Как отметил Хикмет Гаджиев, Хадиджа не является сестрой Абдуллы. В настоящее время устанавливается личности ее родителей и родственников.