Решение Турции приобрести у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 представляет собой проблему.

Как передает РИА Новости, об этом заявила в четверг постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

«Это вызвало тревогу в НАТО, поскольку эти системы несовместимы с теми системами, которые использует альянс», — сказала она в интервью газете Washington Post, которое транслировалось на сайте издания.

В то же время, Хатчисон несколько раз подчеркнула, что Турция является ключевым партнером США, Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Анкарой.

Она отметила, что США «не хотят, чтобы Турция сближалась с Россией». «Это не в наших интересах. Но также это и не в интересах Турции», — добавила постпред США при НАТО.