Военно-транспортные средства и машины скорой помощи стягиваются в район Рейханлы турецкой провинции Хатай. Информация предоставлена местными СМИ со ссылкой на генштаб Турции.

Сообщается, что эти транспортные средства впоследствии будут участвовать в процессе размещения контингента ВС Турции в зоне деэскалации в Идлибе.

Цель операции – создать зоны контроля по соблюдению режима безопасности на северо-западе САР.

СМИ обращают внимание, что процессу размещения контингента в Идлибе предшествовала разведывательная операция, продолжавшаяся с 8 по 11 октября, передает РИА Новости.