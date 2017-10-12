12 октября в Центре стратегических исследований (ЦСИ) при Президенте Азербайджанской Республики состоялась презентация книги «Мусульманские армяне. Новые участники геополитических игр в регионе».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на презентации сборника этнополитических очерков, автор которой – ведущий научный сотрудник отдела политического анализа ЦСИ Араз Гурбанов, заместитель заведующего отделом внешнеполитических вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики Арасту Габиббейли довел до внимания ряд вопросов, представляющих интерес. Он отметил, что новое тысячелетие – это информационный период, в который уже возникают новые формы борьбы. Находясь в условиях войны с Арменией, Aзербайджан проявляет активность и в этой борьбе.

Официальный представитель Администрации Президента сказал, что главная цель информационной борьбы заключается в нанесении удара по врагу изнутри. Aзербайджан должен умножить усилия в этой сфере. Ведь силы, не любящие Азербайджан, особенно враждебная Армения, постоянно распространяют лживую информацию и клевету о нашей стране и, конечно, получают достойный ответ.

Арасту Габиббейли отметил, что представляемая книга является очень ценным источником в информационной борьбе, разоблачении армянской лжи. Он добавил, что в книге искусно разоблачается поддержка, оказываемая армянам Фондом Сороса.

Выступившие на мероприятии депутат Mилли Mеджлиса, профессор Муса Гасымлы, научный консультант книги, доктор философии по филологии Месиага Мухаммедли, доктор исторических наук, профессор Махаббат Пашаева и автор отметили, что истина, отраженная в этом солидном труде, появившемся в результате всесторонних исследований, опирается на научную основу, исторические документы и является важным средством в борьбе с армянской ложью. Армяне стремятся донести до мира лживую информацию о нашей стране и народе. Поэтому перед нами поставлена очень важная задача – разоблачить армянскую ложь и донести до мира настоящую правду. Было сообщено, что в книге повествуется об использовании армянами новых участников в территориальных притязаний Армении против Азербайджана, Турции и Грузии, требований, выдвигаемых в связи с надуманным «геноцидом армян», — мусульманских армянах и амшенцах, которых представляют «армянами», и которые служат интересам сверхбольших сил в регионе. Было доведено до внимания, что научный труд охватывает новую сферу. В книге предоставляется информация о проблемах искусственных этносов, угрозах, представляемых Арменией и некоторыми государствами территориальной целостности, этнической и религиозной стабильности в Азербайджане, Турции и Грузии. Книга имеет большое значение в работе, осуществляемой в сфере целенаправленной пропаганды для предотвращения таких негативных фактов. Было подчеркнуто, что книга имеет важное значение в доведении до мировой общественности информации о коварной политике, геноцидах, предательстве и агрессии, совершаемых армянами против Азербайджанского государства и народа.

Мероприятие продолжилось обсуждениями.