Папа Римский Франциск заявил, что за конфликтами на Ближнем Востоке и Украине стоит дьявол, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал предстоятель украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, присутствовавший на встрече понтифика с патриархами и верховными архиепископами восточных христианских церквей.

«В конце, когда папа подвел краткие итоги встречи, он сказал: «Я удивлен, что все вы, все ваши церкви страдают в это время от войн: на Ближнем Востоке, но и на Украине. Все вы пастыри страдающих людей. Но знаете ли вы, кто вызывает войны, боли и разрушения? Это дьявол. И какой должен быть наш ответ? Молитва и возвещение Слова Божьего», — сказал он.