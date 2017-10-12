Известным группам в Парламентской ассамблее Совета Европы, проводящим открытую антиазербайджанскую политику под влиянием и в результате манипуляций третьих сторон, в том числе Армении и армянского лобби, никогда не удастся добиться таких своих грязных намерений, как свернуть Азербайджан с пути успешного развития.

Об этом, как пишет «Тренд», в своем микроблоге в социальной сети Twitter в четверг написал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Азербайджан, будучи суверенным, демократическим и самодостаточным государством, продолжит свою независимую внутреннюю и внешнюю политику во имя интересов граждан», — отметил Гаджиев.

Отметим, что 11 октября на осенней сессии ПАСЕ были приняты резолюции по докладам на темы «Деятельность демократических институтов в Азербайджане» и «Шаги, предпринятые в сфере уважения прав человека в период председательства Азербайджана в Совете Европы».