По его словам, которые приводит «Тренд», благодаря соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи удалось стабилизировать цены на нефть на мировом рынке.

«Конечно, падение цен на нефть замедляет экономическое развитие ее производителей и влияет на долгосрочные планы. Однако то, что столько стран-производителей смогло договориться о сокращении добычи, является историческим достижением. Это решение позволило заметно стабилизировать цены на нефть», — сказал Аббасов. Он добавил, что даже несмотря на снижение добычи в Азербайджане в рамках соглашения, страна полностью удовлетворяет собственный спрос на углеводороды.