По его словам, строительство участка Астара — Астара международного коридора «Север-Юг» практически подошло к концу.»Все работы на территории Азербайджана завершены. Железнодорожный мост через реку Астарачай уже готов, и в марте этого года по нему был пущен первый тестовый поезд», — сказал Гурбанов, слова которого приводит «Тренд».

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем — более 10 миллионов тонн грузов.