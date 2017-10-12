Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила сожаление в связи с решением властей США выйти из организации.

«Я хотела бы выразить глубокое сожаление в связи с решением Соединённых Штатов выйти из состава ЮНЕСКО», — говорится в сообщении Боковой, опубликованном на официальном сайте организации, сообщает «Интерфакс».

I deeply regret the decision of the United States of America to withdraw from @UNESCO.

Official statement: https://t.co/ACgqUKVLBi pic.twitter.com/xHTvJNt6tm — Irina Bokova (@IrinaBokova) 12 октября 2017 г.

Она отметила, что сотрудничество между ЮНЕСКО и США опиралось на общие ценности.

«Универсальный характер деятельности ЮНЕСКО имеет важное значение в защите мира и обеспечении международной безопасности в условиях существования насилия и ненависти», — добавила она.