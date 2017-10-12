«Я хотела бы выразить глубокое сожаление в связи с решением Соединённых Штатов выйти из состава ЮНЕСКО», — говорится в сообщении Боковой, опубликованном на официальном сайте организации, сообщает «Интерфакс».
I deeply regret the decision of the United States of America to withdraw from @UNESCO.
Official statement: https://t.co/ACgqUKVLBi pic.twitter.com/xHTvJNt6tm
— Irina Bokova (@IrinaBokova) 12 октября 2017 г.
Она отметила, что сотрудничество между ЮНЕСКО и США опиралось на общие ценности.
«Универсальный характер деятельности ЮНЕСКО имеет важное значение в защите мира и обеспечении международной безопасности в условиях существования насилия и ненависти», — добавила она.