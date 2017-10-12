Национальный совет Института истории Национальной академии наук Азербайджана выступил с заявлением в связи с включением в русскую версию учебника «Всеобщая история» для X классов карты с контурами вымышленной «Великой Армении».

Как сообщили АПА в институте, в заявлении говорится, что включенная в учебник карта, отображающая территорию вымышленной «Великой Армении», является одной из мраморных карт, которые в период правления фашистского диктатора Бенито Муссолини в 1934 году по его указанию были прикреплены к стене одной из центральных улиц Рима (Via dei Fori İmperiali). Невежественный диктатор пытался возродить славу Римской империи: «Не вызывает сомнений, что в свое время для достижения сомнительных целей к этому приложило свою руку армянское лобби. Распространение карты вымышленной «Великой Армении» в различных СМИ и информационных ресурсах мира, в том числе Википедии, обеспечивает функционирующая в США Национальная ассоциация армянских исследований. Для этого националистическая армянская организация учредила специальный грант. Во всех аналогичных картах северные границы так называемой «Великой Армении» проходят по южному берегу реки Араз и не доходят до Каспийского моря. Серьезное беспокойство вызывает тот факт, что эта сфальсифицированная карта включена в русскую версию учебника «Всеобщая история».

В заявлении подчеркивается, что в результате проведенных за последние годы в Институте истории НАНА по инициативе и по поручению главы государства исследований («Ираванское ханство: российская оккупация и переселение армян на земли Северного Азербайджана», «Карабах: реальная история, факты и документы», «Нахчыван: история и памятники», «Реальная история и вымышленная «Великая Армения» и многочисленные произведения, посвященные совершенным армянами против азербайджанского народа геноцидам) было доказано, что армянского государства на Южном Кавказе до передачи им 29 мая 1918 года со стороны АДР Еревана и прилегающих к нему территорий никогда не существовало. Массовое переселение армян на Южный Кавказ было проведено на основе Туркменчайского (1828) и Адрианопольского (1829) договоров.

В заявлении также отмечается, что Министерство образования должно полностью взять под свой контроль эту сферу, на основе непосредственного заказа назначать авторов учебных пособий: «Институт уверен, что если все учебные пособия, в том числе и по истории, будут проходить экспертизу в научно-исследовательских институтах Академии, в частности в Институте истории, то таких ошибок не будет. Неопытные и некомпетентные эксперты должны быть отстранены от этой работы».