Ильхам Алиев издал распоряжение о награждении следующих работников железнодорожного транспорта медалью «Терегги»:
Aгаева Aкифа Aгашафи oглу
Бадалбейли Имрана Чингиз оглу
Алиева Ровшана Сейфиали оглу
Xaнахмедова Назима Гасан оглу
Исмайлова Mамеда Исмаил оглу
Исмайлова Рамина Гаджи оглу
Koвaлеву Валентину Николаевну
Maхмудова Адалята Таваккюль оглу
Mамедалиева Нияра Князь оглу
Mамедова Ильхама Надир оглу
Oруджова Эльхана Али оглу
Oруджова Наджафа Aгалар оглу
Рустамова Алисафу Али оглу
Рзаева Ризвана Ильяс оглу
Салимова Самира Агабала оглу
Шарифова Кямиля Рамазан оглу
Шукюрова Саима Башир оглу
Вердиева Шукюра Аладдин оглу.
Также за заслуги в развитии железнодорожного транспорта в Азербайджане президент Азербайджана распорядился присвоить почетное звание «Заслуженный инженер» следующим лицам:
Алиеву Мусе Аррахман оглу
Керимову Панаху Сабир оглу
Мамедову Хикмету Шамиль оглу
Сафарову Мазахиру Али оглу.
Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.