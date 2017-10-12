Ильхам Алиев издал распоряжение о награждении следующих работников железнодорожного транспорта медалью «Терегги»:

Aгаева Aкифа Aгашафи oглу

Бадалбейли Имрана Чингиз оглу

Алиева Ровшана Сейфиали оглу

Xaнахмедова Назима Гасан оглу

Исмайлова Mамеда Исмаил оглу

Исмайлова Рамина Гаджи оглу

Koвaлеву Валентину Николаевну

Maхмудова Адалята Таваккюль оглу

Mамедалиева Нияра Князь оглу

Mамедова Ильхама Надир оглу

Oруджова Эльхана Али оглу

Oруджова Наджафа Aгалар оглу

Рустамова Алисафу Али оглу

Рзаева Ризвана Ильяс оглу

Салимова Самира Агабала оглу

Шарифова Кямиля Рамазан оглу

Шукюрова Саима Башир оглу

Вердиева Шукюра Аладдин оглу.

Также за заслуги в развитии железнодорожного транспорта в Азербайджане президент Азербайджана распорядился присвоить почетное звание «Заслуженный инженер» следующим лицам:

Алиеву Мусе Аррахман оглу

Керимову Панаху Сабир оглу

Мамедову Хикмету Шамиль оглу

Сафарову Мазахиру Али оглу.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.