Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в сентябре задержали 53 человека за нарушение госграницы.

Как сообщили Trend в четверг в пресс-службе ГПС, среди задержанных лиц 19 граждан Азербайджана, девять – Узбекистана, по два – России и Таджикистана, 16 – Ирана и по одному гражданину Афганистана, ЮАР, Сирии, Египта и Конго.

За нарушение правил пограничного режима в 998 случаях были задержаны 1118 человек, в отношении которых были приняты соответствующие меры.

В результате мер по борьбе с преступностью в сентябре были задержаны и переданы соответствующим органам 445 человек, объявленные в розыск правоохранительными органами Азербайджана.

В результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков было обнаружено и изъято свыше 28 килограммов наркотических веществ.

В рамках борьбы с контрабандой были задержаны контрабандные товары общей стоимостью один миллион 851 тысяча манатов, в том числе один пневматический пистолет, два сигнальных пистолета, две мины, 18040 долларов, два миллиона российских рублей, шесть миллионов иранских туменов, шесть килограммов меди, 5092 пачки пиротехнических средств, 4877 пачек сигарет, 292 мобильных телефона, 2476 единиц лекарственных препаратов различных видов, спиртные напитки, промышленные и сельскохозяйственные товары.