Согласно плану подготовки Вооруженных сил на 2017 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава, были проведены учения Ракетных и Артиллерийских соединений.

В ходе учений, проведенных в условиях, приближенных к боевым, артиллерийские подразделения выполнили задачи по выходу в районы сосредоточения, принятию решений, занятию огневых и стартовых позиций, с соблюдением скрытности, а также перемещению во время боя и другие задания, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, с целью обеспечения точности и интенсивности боевых практических стрельб были использованы современные автоматизированные системы управления. Для корректировки огня были применены беспилотные летательные аппараты.