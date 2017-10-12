12-го октября заместитель министра обороны по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране исполняющим обязанности заместителя помощника министра обороны США, госпожой Лаурой Купер.

Как сообщает сайт МО АР, в ходе встречи гостья была проинформирована о вопросах безопасности в регионе. Состоялся также обмен мнениями о перспективах азербайджано-американского военного сотрудничества и вкладе миротворческого контингента Азербайджана в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Азербайджан является надежным партнером США в вопросах борьбы с международным терроризмом, заявила ранее и.о. помощника заместителя министра обороны США Лора Купер журналистам в Баку.

«В этом плане хотелось бы отметить вклад Азербайджана в обеспечение стабильности в рамках проводимой в Афганистане миротворческой миссии», — подчеркнула Л.Купер.

Она отметила, что азербайджанские военнослужащие «плечом к плечу» с американскими солдатами обеспечивают мир и стабильность в Афганистане.

«94 азербайджанских военнослужащих в рамках миротворческого контингента вместе с американскими коллегами обеспечивают стабильность и безопасность в Афганистане», — сказала Л.Купер (цитата по «Интерфаксу»).