США выйдут из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Как подчеркивается в распространенном в четверг заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года, передает ТАСС.

«12 октября 2017 года Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении создать постоянную миссию наблюдателей в ЮНЕСКО», — говорится в заявлении. Науэрт отметила, что «это решение далось нелегко».

Ранее в четверг агентство Reuters со ссылкой на диписточники сообщилоо том, что власти США намерены объявить о выходе из организации в ближайшие дни.

В 2011 году Вашингтон отказался финансировать ЮНЕСКО после принятия в ее ряды Палестины. Примеру США последовал Израиль, вследствие чего организация лишилась 22% своего финансирования.