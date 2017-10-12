Президент Ильхам Алиев назначил в четверг Первиза Огтай оглу Шахбазова министром энергетики Азербайджана, сообщила пресс-служба главы государства.

П.Шахбазов родился 24 ноября 1969 года в Баку. В 1986 — 1992 годах он проходил обучение в Государственной нефтяной академии Азербайджана. В 1991 году был принят на дипломатическую службу. До сентября прошлого года занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Германии.

Женат, имеет двоих детей.

П.Шахбазов приходится сыном управляющему делами президента Азербайджана Октаю Шахбазову.

Прежний глава Минэнерго Натиг Алиев умер 9 июня этого года в стамбульской больнице Florence Nightingale Hospital в возрасте 69 лет.