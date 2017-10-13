Как стало известно, Дженнифер Лопес приняла решение жить вместе со своим бойфрендом Алексом Родригесом. Как сообщает издание 7Дней, с этой целью певица и ее любимый покупают новое жилье в Нью-Йорке, где она сейчас проводит большую часть времени, поскольку снимается там в сериале «Оттенки синего». А параллельно Лопес распродает «лишнюю» недвижимость в этом городе. Во-первых, потому что они с Алексом будут жить в одних апартаментах. А во-вторых, продав свое нынешнее жилье, Лопес высвободит средства, чтобы приобрести действительно первоклассную недвижимость.

Впрочем, апартаменты, которые сейчас выставила на продажу Дженнифер, тоже впечатляют. Речь идет о пентхаусе на Манхэттане, за который 48-летняя певица запросила около 27 миллионов долларов. Эти апартаменты представляют собой весьма просторное жилье площадью около 2 тысяч квадратных метров. В них 4 спальни, 6 ванных комнат. Двухэтажный пентхаус расположен на 5-м и 6-м этажах элитного здания и имеет четыре обширные террасы. Если за это жилье удастся получить запрошенную владелицей цену, то Лопес неплохо заработает на этой сделке. Ведь сама она четыре года назад купила апартаменты за 20 миллионов.

О своем желании жить вместе с Родригесом, с которым она начала встречаться в марте этого года, Лопес заявила еще месяц назад. Она призналась тогда, что в лице Алекса встретила своего идеального мужчину, с которым надеется провести всю оставшуюся жизнь. Лопес утверждает, что с Алексом ей удалось построить совершенно уникальные отношения: «Мне и прежде доводилось переживать страсть, большую любовь. Но первый раз мы — я и мой любимый — так дополняем друг друга. Мы понимаем и поддерживаем друг друга абсолютно во всем. В наших отношениях нет эгоизма, есть только глубокая любовь и стремление сделать друг друга счастливыми. Такого со мной еще не случалось».