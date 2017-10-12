Санкции, введенные западными странами против России, будут действовать еще не менее 10 лет. Об этом президент «Лукойла» Вагит Алекперов заявил в интервью британскому изданию Financial Times, которое цитирует ТАСС.

«Наш текущий стратегический план на следующие 10 лет состоит в том, что санкции останутся», — сказал Алекперов.

Он добавил, что отмена санкций будет долгим и крайне сложным процессом. Также в интервью Алекперов рассказал о встрече с «господином, ответственным за американские санкции» в Вашингтоне в 2014 году. Тот, по его словам, заявил о готовности американских властей пойти на уступки, если Россия сделает «определенные шаги». «Я ответил ему: «Моя страна никогда не оставит Вас без работы», — рассказал Алекперов.

Санкции в отношении «Лукойла» были введены в 2014 году. Ограничительные меры коснулись также таких нефтяных компаний, как «Газпром», «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».