Главное управление государственной дорожной полиции МВД обратилось к водителям и владельцам автомобилей в связи с требованиями стандартов государственных регистрационных знаков механических транспортных средств.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что в последнее время в некоторых государственных регистрационных знаках транспортных средств встречаются факты нарушения требований стандартов, предусмотренных законодательством: «Так, отдельные водители якобы для более красивого вида, сознательно различными способами стирают запечатленные на номерах символы дефиса, но не учитывают, что этот поступок считается нарушением правил. То есть, удаление символа, который считается водителем обычным мелким тире, расценивается как нарушение требований стандарта государственных регистрационных знаков, что в конечном итоге создает условия для применения штрафа в отношении водителя со стороны сотрудников дорожной полиции».

Учитывая изложенное, Главное управления государственной дорожной полиции МВД доводит до сведения водителей транспортных средств, что для устранения случаев нарушения требований государственных номерных знаков, предусмотренных законодательством (стирание дефиса или линий рамки) предоставляется время в течении 1 месяца, в противном случае водители будут привлечены к административной ответственности, с запретом на эксплуатацию транспортного средства. Также в случае обнаружения подобных нарушений в изображениях электронных протоколов, составленных по другим правонарушениям, выявленным с помощью специальных технических средств, в отношении лиц, допустивших административные нарушения, будут приняты дополнительные меры административного взыскания.