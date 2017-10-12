Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь подверг критике позицию Евросоюза по отношению к Анкаре, обвинив его в отсутствии искренности. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Брюссель даёт обещания, а потом не выполняет их, потому что представители ЕС являются нечестными людьми. Вся их жизнь — одна сплошная ложь. Мы никогда не видели искренности в позиции ЕС», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что «сильная Турция вызывает страх у врагов Анкары».

«При этом главное, что Турция становится примером и надеждой для других стран», — добавил турецкий лидер.