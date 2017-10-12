Азербайджан доволен тем, что Москва и Вашингтон выбрали Баку местом проведения встречи глав генеральных штабов России и США, заявил президент Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Сочи.

«Особенно хотел бы отметить, что первая встреча начальников генеральных штабов армий России и США была проведена в Баку, и мы рады, что наша страна была выбрана для проведения этой встречи», — подчеркнул глава государства.

По его словам, Азербайджан предоставил площадку для проведения таких переговоров. «Сам факт проведения в Азербайджане такой встречи, конечно, нас радует и также говорит о той роли, которую играет Азербайджан в деле снижения рисков», — подчеркнул президент, выступление которого опубликовано на сайте главы государства.

Он отметил, что в Баку также состоялась первая встреча начальника генерального штаба России и военного командования НАТО.

«И последняя тема, которую я бы хотел отметить, связана с вопросами укрепления безопасности. Мы рады, что Азербайджан и в этом направлении предоставляет возможность для снижения рисков. В будущем мы также готовы вносить свой вклад в дело укрепления безопасности и снижения рисков», — сказал президент.