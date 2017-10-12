Президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя кризис в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, сравнил свою страну со львом, у которого вырвали когти и хотят укротить.

«Турцию хотят со всех сторон взять в кольцо и укротить, как льва, у которого вырвали когти. Они привыкли к старой Турции и не признают сильную Турцию. Наша решительность в отстаивании независимости Турции кого-то сильно беспокоит», — заявил Эрдоган, выступая перед губернаторами в Анкаре.

Он обвинил посла США в Турции Джона Басса в инициировании визового кризиса.

«Кризис (с визами) создал здешний посол США. Неприемлемо, чтобы Америка назначала в такую стратегически важную для нее страну, как Турцию, посла, который не отвечает за себя. На любое их действие мы ответим слово в слово», — добавил турецкий президент.