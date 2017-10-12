12 октября в Баку состоялось открытие Детско-молодежного центра нового формата (Мультицентра) при министерстве образования Азербайджана.

В открытии Мультицентра, который является новой базой детско-молодежного центра развития №3, приняли участие министр образования Микаил Джаббаров, депутаты Милли Меджлиса, представители интеллигенции, общественные деятели.

Руководитель Центра Лала Гати провела небольшой инфотур, пригласив гостей поближе ознакомится с Центром. В каждом из залов Центра, гости могли увидеть не просто оснащенное современным оборудованием помещение, но и наяву ознакомиться с учебным процессом, продемонстрированным специально для них учителями и учениками. Министр образования, наряду с другими гостями уделил внимание практически каждому ученику, пообщавшись с юными талантливыми певцами, художниками, танцорами, юными инженерами, будущими дизайнерами.

Мультицентр предлагает интерактивное обучение по таким предметам, как наука и технологии, графический дизайн, цифровая музыка, робототехника, компьютерные технологии и многое другое.

Основной целью создания Центра является увеличение интереса учеников к внеклассному обучению, помощь в выборе профессии, расширение кругозора, а также решение вопроса проведения досуга детей с пользой. Мультицентр – это уникальный современный, интерактивный, научно-технический, творческий центр, в котором помимо традиционной модели кружков, таких как рисование, музыка, танцы и т.д., для детей и подростков в возрасте 5-16 лет, функционируют 6 модулей направлений внеклассного обучения основанных на современных технологиях – MultiScience, MultiTech, MultiArt, MultyRobotics, MultiMusic, дошкольная подготовка (К-First). Педагоги Центра прошли соответствующие тренинги у международных специалистов.

Трехэтажный центр, общей площадью 2000 кв.м. оборудован самыми современными электронными технологиями. На втором этаже Центра представлено интерактивное обучение с помощью современных информационных технологий. А на третьем этаже – традиционные внеклассные кружки.

Отметим, что детско-молодежный центр развития №3, функционирующий на протяжении 43 года успешно представляет Азербайджан на различных международных мероприятиях. Талантливые дети, проходящие обучение в Центре, не однократно становились призерами международных фестивалей, проводимых в Турции, Австрии, Польше, США, России, Японии и других странах мира.