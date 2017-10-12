Действует программа по оснащению Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современным вооружением. Об этом на сегодняшней встрече с журналистами заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

«Новые боеприпасы и техника заменят старые. Постепенно происходит комплектация. В настоящее время мы уделяем большое внимание средствам разведки и управления», — сказал он (все цитаты по Tert.am).

Он заверил, что российские войска обеспечены современным вооружением, страны –участницы ОДКБ – также, в том числе Армения также обладает современной техникой. «Не могу огласить детали, но имеются все необходимые, боеспособные силы», — отметил Сидоров.

На вопрос о том, останется ли в Армении продемонстрированная на военных учениях ОДКБ, проходящих в Армении, техника, Анатолий Сидоров ответил, что оружие не останется в Армении.

«По окончанию учений в Армении не останется техника. Представленное вооружение будет доставлено туда, откуда было привезено», — отметил он.