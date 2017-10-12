Предстоятель РПЦ призвал при трактовке истории избегать домыслов, способных ранить множество людей, передает «Лайф».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые высказался о ситуации вокруг картины Алексея Учителя «Матильда», при этом само название ленты о не упомянул, назвав её «печально известным фильмом».