Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые высказался о ситуации вокруг картины Алексея Учителя «Матильда», при этом само название ленты о не упомянул, назвав её «печально известным фильмом».
Дата: 2017/10/12 15:44
Раздел: Бывший СССР
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