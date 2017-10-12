Азербайджан не обращался с вопросом о членстве в ЕАЭС, но, если обратится, то наша позиция – четкая, заявил замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян журналистам.

«Чтобы стать наблюдателем в ЕАЭС, то, согласно положениям соглашения, этот статус не может быть отдан стране, которая проводит действия во вред страны-члена и всей организации. Достаточно лишь отметить блокаду, что уже не может не рассматриваться в качестве шага во вред стране-члену. С этой точки зрения и речи нет о статусе наблюдателя, что уж говорить о членстве», — заявил Ш.Кочарян.

На прошлой неделе выступая на открытии Шестого российско-армянского межрегионального форума и Второго Евразийского форума в Ереване, советник Путина Сергей Глазьев намекнул на скорое вступление в ЕАЭС Азербайджана.

По словам Глазьева, вступить в ЕАЭС Азербайджан может только с согласия Армении. «Евразийский экономический союз открыт для всех участников, но решение в данном случае зависит от Армении, так как оно принимается на консенсусной основе», — отметил он, добавив, что «Армения, как член ЕАЭС, может воспользоваться правом вето».

По его словам, расширение Евразийского экономического союза и интеграция всего Кавказа в Союз поможет решению трудных политических вопросов, в том числе карабахского конфликта.

Официальный Баку пока не комментирует заявления советника президента РФ.