Россельхознадзор усилил контроль за поставками овощей и фруктов из Азербайджана, Белоруссии и Армении, подозревая, что под видом продукции этих стран в РФ могут поступать санкционные грузы.

Как сообщает Россельхознадзор, необходимость усиления контроля связан с тем, что в последнее время наблюдается резкое увеличение объемов импорта запрещенной для ввоза в Россию продукции в Армению, Азербайджан и Белоруссию. Поступающую в эти страны запрещенную продукцию в дальнейшем пытаются ввезти в Россию, выдавая за товары, произведенные на территории этих государств.

Как сообщили «Интерфаксу» в Россельхознадзоре, прежде всего, это касается томатов. В связи с этим служба проинформировала уполномоченные органы Азербайджана, Белоруссии и Армении о том, что теперь на тарных этикетках (маркировке), содержащихся на каждой упаковочной единице с томатами, необходимо указывать производителя с точным адресом. Партии томатов без такой информации будут задерживаться до выяснения места производства.

В Россельхознадзоре не исключили, что аналогичные меры будут применены и к другой продукции. «Будем мониторить поставки и принимать соответствующие решения», — сказали в службе.