Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфаз Гараев отмечает растущий интерес торговых объектов к «Shopping festival» и увеличение количества его участников.

«Решение присоединиться ко второму «Shopping festival» на сегодняшний день приняли 578 объектов торговли и услуг, что почти втрое больше числа компаний, участвовавших в первом фестивале. Участниками первого «Shopping festival» весной текущего года стали 205 объекта и компаний», — заявил А.Гараев в четверг на пресс-конференции, передает Интерфакс-Азербайджан.

Министр отметил также увеличение более чем в 2,5 раза числа торговых объектов, подключившихся к системе «tax free». «На первом «Shopping festival» возврат НДС за приобретенный товар покупателям осуществлялся 172 объектами, а на втором фестивале эта процедура будет применяться уже 467 торговыми компаниями», — подчеркнул А.Гараев.

По его словам, втрое увеличилось и число партнеров фестиваля, представляющих скидки и различные подарки покупателям. «На первом «Shopping festival» 33 партнера вместо возврата НДС применяли скидочный пакет для покупателей. Сегодня число таких партнеров увеличилось до 111», — отметил министр.

А.Гараев добавил, что в отличие от первого фестиваля на втором система возврата НДС будет применена сетью супермаркетов и аптеками.

«Сети супермаркетов «Нептун» и «Браво» также приняли решение участвовать в фестивале с применением системы возврата НДС. Но это правило не будет распространяться на пищевую продукцию. Также впервые скидочные процедуры будут применяться аптеками», — подчеркнул А.Гараев.

Министр отметил, что специальные скидочные пакеты для туристов «в рамках единой программы» будут применяться также авиакомпанией «Азербайджанские авиалинии» (AzAL) и 15 отелями.

«Второй фестиваль нацелен на увеличение турпотока в Азербайджан. Летом этого года был отмечен 25-процентный рост числа иностранных туристов в страну по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В сентябре рост составил всего 7%, что связано с окончанием отпускного периода и началом работы учебных заведений. Надеемся создать в октябре-ноябре благоприятные условия для роста туристического потока в Азербайджан. Для этого подготовлены специальные туристические программы», — сказал он.

По его словам, возврат НДС будет осуществлять посредством 10 банковских отделений.

Второй «Shopping festival» в Баку пройдет с 15 октября по 15 ноября.

Первый фестиваль прошел с 10 апреля по 10 мая 2017 года.