Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами будут дожди. Подует северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15°, днем 17-20°, в Баку ночью 13-15°, днем 18-20° тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами – дожди. Утром местами будет туман. Западный ветер кое-где усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 18-23°, в горах ночью 1-6°, днем 6-10° тепла.