Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Тамерлана Расулова, Алекпера Расулова, Эльдяниза Джафарова, Анара Пириева и Русифа Мехралива, обвиняемых в нападении на пастуха и краже 1 овцы и 1 ягненка.

Как передает «Минвал» со ссылкой на Qafqazinfo, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева был зачитан приговор. По решению судебной коллегии Алекперов Расул был приговорен к 7 годам лишения свободы, Тамерлан Расулов и Эльданиз Джафаров к 4 годам лишения свободы каждый, Анар Пириев и Русиф Мехралиев были оштрафованы на 3000 манатов каждый.

Наличие малолетних детей на попечении обвиняемых было учтено в качестве смягчающего обстоятельства.

Согласно обвинению, эти лица применили силу в отношении пастуха, который пас овец на территории «Sevil Massivi», и украли 1 овцу и 1 ягненка. После задержания они вернули их.

Обвиняемые сообщили, что украли скот так как нуждались в деньгах из-за арестованного родственника.