Две сотрудницы нью-йоркского ресторана Lucy’s Cantina Royale были уволены после снятого российскими СМИ сюжета о «путинбургере», якобы включенном в меню заведения к дню рождения президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что автор проекта «Лапшеснималочная» журналист Алексей Ковалев проверил наличие в меню подобного предложения и выяснил, что в действительности «путинбургер» в ресторане не подавался. В итоге Russia Today, опубликовавшая информацию о блюде,вынуждена была удалить видео, а сотрудницы ресторана, принимавшие участие его съемках и рассказывавшие о трехлетней традиции «путинбургера», были отстранены от работы.

Теперь же «Дождь» выяснил, что история закончилась для них увольнением.

Уволенная бармен Дарья Пауто заявила, что сюжет придумала непосредственно она, а официантка Тамара Илизарова всего лишь участвовала в съемках. По словам Пауто, идея рекламной акции с «путинбургером» была согласована с руководством ресторана, хотя там это и отрицают, утверждая, что Пауто просила лишь разрешения снять некий коллаж для учебы.

При этом Пауто пояснила, что было сделано только два бургера (состоящих из 5 котлет и весом примерно в 1952 грамма — по году рождения Путина). Были ли они приобретены кем-либо, Пауто не знает.

Наконец, бармен заявила, что сама оповестила о своей идее агентство ТАСС, после чего к ней приехали уже сотрудники Russia Today, которые и сняли сюжет, разошедшийся после этого по всем федеральным СМИ.