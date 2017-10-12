Правительство Армении одобрило проект соглашения о предоставлении Россией Армении оборонного кредита на сумму 100 миллионов долларов на заседании в четверг, сообщает «Спутник».

Согласно проекту, Россия предоставит Армении государственный экспортный кредит для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства.

Кредит выдается со сроком погашения 15 лет под 3% годовых. Срок использования — с 2018 по 2022 годы.

В решении правительства отмечается, что Армения должна использовать кредит для финансирования до 90% стоимости от каждого контракта на поставку продукции. При этом в качестве предоплаты армянская сторона должна будет выплатить не менее 10% от стоимости контракта.

Соглашение, как отмечается в документе, нацелено на дальнейшее укрепление дружественных отношений между странами.

Ранее министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что военные поставки по первому российскому кредиту на 200 миллионов долларов завершатся до конца 2017 года. Документ о кредите был подписан еще 25 июня 2015 года, но вступил в силу только с 10 февраля 2016 года. Ранее сообщалось, что Ереван ведет переговоры о получении нового кредита.

Напомним, что Армения 26 июня 2015 года подписала кредитное соглашение с правительством Российской Федерации на сумму 200 млн долларов США для закупки вооружения.