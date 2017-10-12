Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналов в 200 и 2000 рублей. Об этом говорится на сайте Центробанка.
Как передает «Дождь», при изготовлении банкнот использовался усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих людей. Виды, которые изображены на новых банкнотах, выбирали путем открытого всероссийского голосования.
Первыми новые банкноты получат регионы, которые на них изображены, а также Москва. Их массовых ввод в обращение планируется в декабре 2017 года.