Руководство курдской автономии Ирака призвало федеральное правительство начать переговоры для отмены санкций, введенных Багдадом в ответ на референдум о независимости Иракского Курдистана. Как отмечается в заявлении региональных властей, Эрбиль готов обсудить вопросы, касающиеся пограничных пунктов, управления аэропортами в Иракском Курдистане, а также работу банков.

Как передает ТАСС, выдержки из документа приводит в четверг телеканал Rudaw.

В тексте говорится, что Иракский Курдистан «вновь подтверждает, что готов к любым переговорам в соответствии с конституцией Ирака по вопросам пограничных пунктов, внутренней торговле, предоставления услуг гражданам, по ситуации с банками и аэропортами». При этом иракские курды называют санкции иракских властей «коллективным наказанием» и призывают отменить их.