Саммит СНГ в Сочи с участием Владимира Путина в очередной раз продемонстрировал, что в «товарищах согласья нет»: президенты Украины и Киргизии проигнорировали встречу, Назарбаев погрузился в себя, а Лукашенко в пух и прах раскритиковал Содружество за медлительность и неэффективность. По мнению Батьки, чтобы выйти из «сферы благих намерений» и что-то делать, СНГ нуждается в серьезной реформе. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».

Лидеры СНГ начали съезжаться в Адлер ближе к ланчу — традиционному времени начала всех мероприятий, хозяином которых является российский президент. Некоторые, как, например, Александр Лукашенко, имеют у Черного моря собственные резиденции, другие — воспользовались гостеприимством Владимира Путина. И только молдавский президент Игорь Додон был вынужден ночевать даже не в самом дорогом сочинском отеле: когда в стране сильная оппозиция, главе государства как-то не с руки сорить деньгами.

Владимир Путин встречал гостей в фойе одной из гостиниц, построенных к Олимпиаде-2014, и после обмена рукопожатиями провожал в соседнюю комнату. Всех — в одну и ту же, за исключением Нурсултана Назарбаева, с которым по неведомым причинам ВВП решил несколько минут пошептаться в другом помещении. Впрочем, тет-а-тет получился недолгим: у двух лидеров еще будет отдельная двусторонняя встреча в пятницу.

Хотя главы постсоветских государств собрались буквально через несколько дней после юбилея своего неформального лидера, подарков Владимиру Путину никто не привез. А если и привез, то предпочел не анонсировать их публично. Только Гурбангулы Бердымухамедов стесняться своих чувств не стал: в присутствии СМИ он вручил ВВП презент в традиционном восточном стиле. Щенок алабая, который считается национальным достоянием Туркменистана, да еще по кличке Верный, прозрачно намекал Владимиру Путину на готовность Ашхабада к новому этапу отношений, подпорченных газовым скандалом и заигрыванием туркменских властей с китайцами. Кстати, чтобы сделать приятное Владимиру Путину, Бердымухамедову даже пришлось пойти на преступление: по придуманному им же самим закону алабаи, как и ахалтекинцы, не подлежат вывозу из страны.

Во время передачи подарка обнаружилось, насколько по-разному лидеры относятся к братьям своим меньшим. Бердымухамедов уверенно и даже немного брезгливо взял щенка за шиворот, Владимир Путин — обнял, поцеловал и нежно прижал к себе, за несколько секунд «мимими» гарантированно увеличив ряды своих верных сторонников. Что ждет алабая в России, пока сказать трудно: он может остаться жить в сочинской резиденции главы государства «Бочаров ручей» или переехать в Подмосковье.

После обмена приветствиями на совместное фотографирование у флагов собрались 9 лидеров СНГ. Петр Порошенко не только не приехал сам, но даже не стал соблюдать политес, который традиционно поддерживался присутствием на таких встречах украинского посла. Как пояснил журналистам глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев, хотя официально никаких обращений от Украины не поступало, де-факто она свернула свое участие в СНГ. Уже несколько лет Киев не платит членские взносы. А его представители участвуют только в тех форматах, которые им интересны, — например, в совещаниях по экономике.

Кроме Порошенко, лидеры СНГ недосчитались киргизского лидера Алмазбека Атамбаева, для которого саммит в Сочи должен был стать последним: 15 октября Киргизия изберет нового президента. Сентиментальный Атамбаев очень хотел лично со всеми попрощаться, однако сам себе все испортил, публично обвинив Назарбаева во вмешательстве во внутренние дела республики. «Уж не знаем, какая муха его укусила», — горестно разводили руками представители Исполкома СНГ, собиравшиеся готовить торжественные проводы. Впрочем, постоянные ссоры между лидерами стран СНГ — дело вполне обычное. Последствия «родовых травм», полученных при основании Содружества и дележе советского наследия, по-прежнему дают о себе знать. Кроме того, не все готовы сотрудничать на равных в новых экономических условиях.

Журналисты обратили внимание на то, что глава Белоруссии появился на саммите, засунув кисть руки глубоко под пиджак, словно раздумывая, подавать ее Владимиру Путину или нет. Пресса судачит, что между союзниками опять пробежала черная кошка: не случайно Батька во время учений «Запад-2017» отказался ехать на один с Путиным полигон и оказался единственным из лидеров, с кем российский президент не запланировал отдельную встречу в рамках саммита СНГ. (По некоторым данным, Лукашенко все-таки приезжал к ВВП в резиденцию под покровом черной сочинской ночи, однако то, как это было сделано, скорее вызывает больше вопросов, чем ответов.) Западные СМИ и вовсе утверждают, что у Лукашенко — не только рука в пиджаке, но и фига в кармане: по их данным, Батька готов принять приглашение посетить саммит «Восточное партнерство», который в Кремле склонны рассматривать как «антироссийский проект» Евросоюза.

Что касается непосредственно саммита СНГ, то он традиционно производит сложное впечатление. С одной стороны, диалог лидеров постсоветских республик понятен и объясним. С другой — совершенно не ясно, о чем именно они договариваются, если, например, во внешнеторговом обороте РФ на страны Содружества приходится всего 12% (кстати, доля партнеров по ЕАЭС еще смешнее — 8,8%).

Вот и на этот раз среди 18 (!) документов, подписанных по итогам саммита, трудно выделить хоть один содержательный. «Это решения не нашего уровня — какие-то заявления и прочее! — не выдержал Александр Лукашенко. — Собираемся, делаем вид, что у нас все хорошо, а на самом деле эффективность очень низкая». Батька подчеркнул, что принципиальную важность для СНГ имеет торгово-экономическая тематика, в частности, соглашение о зоне свободной торговли, а также вопросы безопасности. «Но мы или боимся их поставить, или понимаем, что мы не сможем их решить», — посетовал он, призвав коллег провести серьезную структурную реформу СНГ.

Но его не услышали. В сухом остатке от саммита осталось два конкретных решения: провести следующую встречу в Душанбе и объявить 2019-й Годом книги, резюмирует «МК».