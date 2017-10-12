Итальянский модный дом Gucci перестанет выпускать одежду с натуральным мехом с 2018 года. Об этом сообщил глава компании Марко Биццари, передает журнал Paper.

Первая коллекция, поддерживающая новую политику бренда, выйдет весной следующего года. Уже выпущенные вещи из меха будут распроданы на благотворительных аукционах, а все полученные деньги переведут на счета организаций защиты животных Humane Society International и LAV.

Отмечается, что Gucci таким образом хочет продемонстрировать, что выступает за права животных и поддерживает использование альтернативных меху материалов.

«Этот жест Gucci произведет ошеломительный эффект в мире моды», — приводит издание слова одного из сотрудников организаций защиты животных. От натурального меха год назад уже отказался модный дом Armani.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.

Lenta.ru