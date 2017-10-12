На протяжении долгого времени ПАСЕ своим несправедливым и жестоким отношением к Азербайджану вызывает удивление и сожаление, об этом написал в своем аккаунте в Twitter помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов.

По его мнению, создается такое впечатление, что ПАСЕ стремится служить интересам не Европы, а отдельных лиц и кругов.

«Некоторые из заседающих в ПАСЕ ведут себя, чуть ли не как члены инквизиционного суда и видят свои обязанности в определении наказания. Разве в ПАСЕ не понимают, куда завела Европу такая политика? Если ПАСЕ полагает, что ее основная миссия заключается в определении наказания для своих партнеров, а сама эта структура не имеет никаких обязательств, то кому и зачем нужна тогда данная организация», — написал он.