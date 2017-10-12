Депутат Чингиз Ганизаде отозвал жалобу в особом обвинительном порядке против бывшего депутата, свояка Аллахшукюра Пашазаде Галиба Салахзаде.

Об этом АПА сообщил адвокат Ч.Ганизаде Рагиф Мустафаев. Он сказал, что после того, как Ч.Ганизаде обратился в суд, Г.Салахзаде отказался от озвученных в прессе слов. Поэтому Ч.Ганизаде принял решение отозвать жалобу: «Чингиз муаллим увидел, что это несерьезный человек, поэтому не стоит подавать в суд на такого человека. В последнем заявлении журналистам Галиб Салахзаде сам признался в том, что озвученные им слова неправдивы».

Ч.Ганизаде обратился с заявлением в суд, чтобы Г.Салахзаде был привлечен к ответственности по статье 147.1 (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или, при массовом распространении, в информационном ресурсе Интернета) УК Азербайджанской Республики.

Причиной тому стали озвученные в СМИ Галибом Салахзаде в адрес Чингиза Ганизаде обвинения.

Жалоба была рассмотрена в Сабунчинском районном суде.