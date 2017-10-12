США, пользуясь истерией в Европе вокруг учений «Запад-2017», развернули в Польше бронетанковую дивизию. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Минобороны РФ.

«На фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учения «Запад-2017», в Польшу по-тихому прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась там (Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань) тоже вместе со своей бронетехникой. При этом в Польше и прибалтийских республиках никуда не делась оставленная военная техника 3-й американской бронетанковой бригады. Таким образом, вопреки всем заявлениям НАТО и США о «незначительности» стягиваемых к российским границам войскам, де-факто сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе (Рамштайн, ФРГ)», — сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что «вся истерия прибалтов и поляков о «русской угрозе» от российско-белорусского учения «Запад-2107″ — мошеннически отыгранная информационная завеса этой операции Пентагона». «Так кто же готовит агрессию?» — отметил генерал.

Конашенков уточнил, что во время российско-белорусских учений «Запад-2017» в Польше и прибалтийских странах должна была состояться «ротация» размещенной по плану операции «Атлантическая решимость» 3-й бронетанковой бригады ВС США.

«Вся техника этой бригады (87 танков M1A1 Abrams, тяжелые самоходные гаубицы M109 Paladin, 144 БМП Bradley, и еще около сотни единиц машин) должна была остаться. А личный состав 3-й бронетанковой бригады, чтобы не нарушать подписанный с Россией в 1997 году «Основополагающий акт НАТО-РФ», должны были заменить военнослужащие 2-й бронетанковой бригады ВС США», — сказал он.

Генерал отметил, что проходившее в сентябре плановое совместное российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2017» «сопровождалось беспрецедентной истерией СМИ в Европе об их «непрозрачности», «гибридных» операциях ВС РФ, «ордах» российских военных, уже получивших приказ на «вторжение», а также оставлении Россией своей «ударной группировки» в Белоруссии. «Но особо отличались в своих «обличениях» и русофобии младочлены НАТО и ЕС в лице представителей руководства прибалтийских стран и Польши. Польский министр обороны Антоний Мацеревич даже успел заявить о необходимости размещения в своей стране для «защиты от внешних угроз» не менее двух дивизий США», добавил он.

В итоге, подчеркнул генерал, учение «Запад-2017» на глазах у десятков военных атташе, наблюдателей и СМИ планово завершились в установленный срок, подразделения российских вооруженных сил возвращены из Белоруссии в пункты постоянной дислокации.